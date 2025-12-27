На Одещині через атаку РФ пошкоджене обладнання на території елеватора – Кіпер

Протягом доби 26 грудня армія РФ завдала ударів по промисловій і портовій інфраструктурі Одеської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його словами, попри знищення силами ППО більшості російських цілей, у результаті обстрілів на території елеватора пошкоджене обладнання для транспортування зерна. Загиблих та постраждалих немає.

«Також зафіксовано падіння безпілотника на територію одного з підприємств з виготовлення рослинної олії - без негативних наслідків», – наголосив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.