Під час атаки РФ по Київщині людина опинилась під завалами будинку – ДСНС

У ніч проти 27 грудня армія РФ атакувала помислові і житлові об’єкти Київщини, йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

За даними рятувальників, під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони.



«Під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС», – зазначили у відомстві.

У ніч проти 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапила Київська область.

У Вишгороді зафіксовано пошкодження вікон у багатоповерховому житловому будинку.

У Бориспільському районі постраждали виробничі приміщення та два автомобілі.

У Бучанському районі виникла пожежа на території будівельного майданчика. В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.