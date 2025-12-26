Армія Росії атакувала Умань, серед поранених є діти

Російська армія завдала ракетного удару по Умані, повідомив голова Черкаської області Ігор Табурець 26 грудня.

Він зазначив, що атака мала місце ближче до полудня.

«За інформацією Екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу», – заявив Табурець.

Голова області додав, що постраждала житлова інфраструктура. На місці працюють усі необхідні служби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



