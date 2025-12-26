Через російські обстріли напередодні загинули жителі Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя

Внаслідок російських обстрілів протягом попередньої доби загинув житель Костянтинівки, повідомив голова Донецької області Вадим Філашкін вранці 26 грудня.

За його даними, ще троє жителів області зазнали поранень – двоє в Костянтинівці і один у Дружківці.

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини постраждала критична та соціальна інфраструктура – житлові будинки, господарські споруди, газопроводи, сільгосптехніка, гараж та автомобілі, повідомив голова області Олександр Прокудін.

«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 – дістали поранення», – заявив він.

Напередодні через удари російської армії по Запорізькому районі загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень, заявив голова області Іван Федоров.

За даними ОВА, російські війська за добу завдали 636 ударів по 29 населених пунктах області. Обласна адміністрація отримала 26 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Протягом доби російські війська атакували три населених пункти Харківської області, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу в с. Пристін Куп’янської громади постраждав 63-річний чоловік. Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади», – повідомив він.





Атаки пошкодили приватний будинок у селі Пристін Куп’янського району та будівлю бібліотеки й електромережі в Лозівському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.











