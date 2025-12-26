Доступність посилання

Новини | Суспільство

Армія РФ атакувала Україну 99 дронами та ракетою «Іскандер-М» – військові

Ілюстраційне фото. Військові мобільної групи протиповітряної оборони поблизу Куп’янська, листопад 2025 року
Російські війська протягом ночі запустили по Україні ракету «Іскандер-М» та 99 ударних безпілотників, заявили Повітряні сили вранці 26 грудня.

За даними командування, ракету запустили з окупованого Криму, ударні дрони Shahed, «Гербера» та інших типів із напрямків Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського в окупованому Криму.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили також зафіксували влучання балістичної ракети та 26 ударних БПЛА в 16 місцях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


