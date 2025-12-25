Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

Через удари РФ на Запоріжжі поранені четверо людей – ОВА

Наслідки удару російською керованою авіабомбою в Запорізькій області, ілюстративне фото, грудень 2025 року
Четверо людей постраждалих внаслідок російської атаки по Запорізькому району ввечері 25 грудня, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Росіяни завдали чотири удари КАБами. Понівечені приватні будинки. Поранень дістали троє жінок – 80, 65 та 57 років, а також 71-річний чоловік. Кожному надається медична допомога», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

