Через удари РФ на Запоріжжі поранені четверо людей – ОВА

Четверо людей постраждалих внаслідок російської атаки по Запорізькому району ввечері 25 грудня, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Росіяни завдали чотири удари КАБами. Понівечені приватні будинки. Поранень дістали троє жінок – 80, 65 та 57 років, а також 71-річний чоловік. Кожному надається медична допомога», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.