ОВА: російські війська вдарили по ринку в Херсоні, загинув чоловік

Російські війська масовано обстріляли середмістя Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 25 грудня.

За його даними, удару зазнав ринок, де тривала підготовка до святкування Різдва.

«Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки. Цей удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у той момент був на робочому місці», – додав Прокудін.

Прокуратура області підтвердила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, який спричинив загибель людини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



