Удар РФ по передмістю Харкова: число постраждалих зросло

Раніше було відомо про 11 постраждалих та одну загиблу людину. Фото ілюстративне
Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по передмістю Харкова зросла до 13, одна людина загинула, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Усіх постраждалих госпіталізували. Медики забезпечують усю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Раніше було відомо про 11 постраждалих та одну загиблу людину.

За даними місцевої влади, вдень 24 грудня російські війська завдали низку прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Ця атака РФ призвела до суттєвого падіння напруги в місті, що вплинуло на теплопостачання та роботу міського транспорту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

