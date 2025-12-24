Сили РФ вдарили по ТЕЦ у передмісті Харкова, є загиблий і поранені – влада

Російські війська завдали низку прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок атаки загинула людина, є поранені.



Терехов зазначив, що ця атака РФ призвела до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту.



«Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим «енергоострова», щоб зменшити наслідки для харківʼян», – написав він у телеграмі.



Мер додав, що через пошкодження тимчасово ускладнена робота електротранспорту в деяких районах, рух метрополітену відновлений.

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що через атаку РФ 11 людей зазнали поранень різного ступеня важкості – їх госпіталізували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.