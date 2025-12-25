Російська армія атакувала інфраструктуру Одещини вночі, є загиблий

Російські війська вночі проти 25 грудня вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області – про це повідомили обласна влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, атака пошкодила адміністративні, виробничі та складські приміщення. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх загасили рятувальники.

«На жаль, одна загинула людина – тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога», – повідомив Кіпер.

Він додав, що на місці працюють екстрені служби.

ДСНС уточнює, що рятувальники ліквідували всі займання.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти. За даними місцевої влади, сьогоднішня ніч в Одесі – перша за тривалий час без повітряних тривог та російських атак.

22 грудня після нічних російських ударів у порту «Південний» на Одещині загорілися близько 30 ємностей із борошном і рослинною олією. Про це повідомляв віцепрем’єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



