У Харкові «цілий день ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури» – влада

Щонайменше одна людина постраждала ввечері 24 грудня внаслідок російського удару в Шевченківському районі Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. На місці влучання виникла пожежа, додав чиновник.

«Сьогодні цілий день ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури, які надають городянам тепло та постачають гарячу та холодну воду. Ціллю останніх двох прильотів у Слобідському та Шевченківському районах також були саме такі обʼєкти. Мета зрозуміла – зруйнувати той енергоострів, який ми будували впродовж останніх років, та спробувати занурити наше місто, всіх нас у холод та темряву», – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.