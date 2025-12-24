Війська РФ вночі вдарили по Запоріжжю, постраждали троє людей – ОВА

Російські війська щонайменше три удари завдали по Запоріжжю, постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, до лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік.

Також щонайменше 13 багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок російської атаки на Запоріжжя, додав Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



