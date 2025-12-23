Війська РФ вкотре атакували Кременчук, поранені двоє людей – влада

Російські війська вкотре атакували Кременчук, повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Усі необхідні служби працюють на місці подій. Закликаю мешканців міста не публікувати фото чи відео наслідків удару, не поширювати жодної інформації в соціальних мережах та месенджерах – це може допомогти ворогу», – написав він в телеграмі.

Полтавська обласна військова адміністрація повідомила, що сили РФ завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді, поранені двоє людей.

Сьогодні вдень на Полтавщині кілька разів звучали сигнали повітряної тривоги.

За даними місцевої влади, у грудні російські військові Кременчук атакували щонайменше двічі. Зокрема, у ніч проти 11 грудня російської атаки зазнали обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.