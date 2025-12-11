Війська РФ вночі атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі, виникли пожежі – влада

Російські військові в ніч проти 11 грудня атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

«Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків і прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки», – написав він у телеграмі.

За словами Когута, постраждалих немає.

Армія РФ вже неодноразово атакувала Кременчуцький район, зокрема 7 грудня голова ОВА повідомляв про суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури району через російський удар.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.