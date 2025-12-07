ОВА: після атаки РФ у Кременчуку та Горішніх Плавнях складна ситуація з електрикою

Через російський обстріл є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури Кременчуцького району, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.



За його словами, у містах Кременчук та Горішні Плавні ситуація з електропостачанням залишається складною та впливає на стабільність подачі тепла та води, частину об’єктів заживили від генераторів.

Когут зазначає, що ремонтні роботи розпочато одразу після атаки та тривають безперервно.



Щоб не створювати додаткових ризиків для мереж у момент подачі електроенергії, голова ОВА закликав тимчасово утримуватися від використання електрообігрівачів та інших потужних приладів одразу після появи світла – надмірне навантаження може спричинити додаткові аварії та ускладнити роботу фахівців.

Як повідомили в ДСНС, після атаки РФ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури, окремі осередки горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.

Російські війська вночі 7 грудня завдали масованого комбінованого удару по Полтавщині з застосуванням ракет і БпЛА. За даними місцевої влади, під ударом були кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.