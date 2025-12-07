Полтавська ОВА: вночі під ударом РФ були кілька підприємств енергосектору у Кременчуцькому районі

Російські війська вночі завдали масованого комбінованого удару по Полтавщині з застосуванням ракет і БпЛА, під ударом були кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, пошкоджено технічне обладнання.

«Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу», – написав він у телеграмі.

Даних про постраждалих наразі немає.

Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомляв, що сили РФ завдали масованого комбінованого удару по об’єктах інфраструктури міста. За його даними, в окремих районах міста були перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







