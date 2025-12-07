Повітряні сили ЗСУ: ППО знешкодила 175 БпЛА, два «Кинджала» та два «Іскандера», якими атакувала РФ

Протиповітряна оборона знешкодила 175 БпЛА, дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та два «Іскандера», якими вночі атакували війська РФ, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові зафіксували влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі перебувають кілька російських БпЛА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія вночі атакувала 5 балістичними ракетами та 241 БпЛА різних типів, серед них:

•241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – «Шахеди»);

• 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська область РФ);

•2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська область РФ).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



