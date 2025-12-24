Доступність посилання

На Житомирщині війська РФ атакували місця попередніх ударів – ОВА

Під російським ударом були об’єкти критичної інфраструктури. Фото архівне

Війська РФ третю добу поспіль обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Третю добу поспіль ворог тероризує Житомирщину ударами з повітря. Цієї ночі жертв та постраждалих немає. Під ударом – об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема місця ліквідації наслідків попередніх ударів дронами-камікадзе», – написав він у телеграмі.

Вранці повітряну тривогу оголошували в Житомирському та Коростенському районах Житомирщини. Вже оголошений відбій.

23 грудня російські війська завдали масованого удару по Україні з застосуванням кількох сотень БпЛА та 38 ракет. За даними уряду, найбільше під час удару постраждали енергетичні об’єкти у західних областях – майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині й у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

22 грудня в «Укрзалізниці» повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині зійшов із рейок вантажний поїзд, внаслідок цього є травмовані, а також затримується низка поїздів. Повідомлялось, що вантажний поїзд зійшов із рейок через детонацію безпілотника, ймовірно, типу Shahed. Відтоді низка пасажирських поїздів курсує об’їзним маршрутом, тривають відновлювальні роботи.

Читайте також – Міненерго: через атаку РФ є нові знеструмлення у п’яти областях

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

