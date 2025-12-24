На Житомирщині війська РФ атакували місця попередніх ударів – ОВА

Війська РФ третю добу поспіль обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Третю добу поспіль ворог тероризує Житомирщину ударами з повітря. Цієї ночі жертв та постраждалих немає. Під ударом – об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема місця ліквідації наслідків попередніх ударів дронами-камікадзе», – написав він у телеграмі.



Вранці повітряну тривогу оголошували в Житомирському та Коростенському районах Житомирщини. Вже оголошений відбій.

23 грудня російські війська завдали масованого удару по Україні з застосуванням кількох сотень БпЛА та 38 ракет. За даними уряду, найбільше під час удару постраждали енергетичні об’єкти у західних областях – майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині й у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

22 грудня в «Укрзалізниці» повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині зійшов із рейок вантажний поїзд, внаслідок цього є травмовані, а також затримується низка поїздів. Повідомлялось, що вантажний поїзд зійшов із рейок через детонацію безпілотника, ймовірно, типу Shahed. Відтоді низка пасажирських поїздів курсує об’їзним маршрутом, тривають відновлювальні роботи.

Читайте також – Міненерго: через атаку РФ є нові знеструмлення у п’яти областях

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.