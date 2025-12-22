На Житомирщині зійшов із рейок вантажний поїзд. «УЗ» повідомляє про травмованих і затримки в русі

На Житомирщині неподалік Коростеня зійшов із рейок вантажний поїзд, внаслідок цього є травмовані, а також затримується низка поїздів, повідомили в «Укрзалізниці» удосвіта 22 грудня.

«Через «негабарит» по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив. Серед пасажирів – без травмованих (одна пасажирка, втім, має поріз склом – допомогу надано по місцю). Травмовано бригаду вантажного поїзда: машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані», – йдеться в повідомленні.

За даними «УЗ», у зв’язку з цим із «суттєвою затримкою» буде йти поїзд 45/46, а також «буде вплив для низки наступних поїздів – вже зараз перенаправляємо через Шепетівку, Козятин, Фастів». Затримки очікуються від трьох годин.

Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

92 Львів – Київ;

30 Ужгород – Київ;

8/150 Чернівці – Київ;

52 Перемишль – Київ;

68/20 Варшава, Холм – Київ;

108 Солотвино – Київ.

Поїзд №98 Ковель – Київ як виняток пропустять через Житомир, і затримка буде дещо меншою, додали в компанії.

На станції «Шепетівка» організовують пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня, і аналогічно в зворотному напрямку.

Причини сходження вантажного поїзда – поки що невідомі.