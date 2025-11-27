УЗ анонсувала 8 нових міжнародних сполучень і 3 внутрішніх у 2026 році

«Укрзалізниця» заявляє, що в новому графіку на 2025–2026 роки, який запрацює з 14 грудня, з’явиться вісім нових міжнародних сполучень і три внутрішніх.

У новому графіку також планується збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% і в цілому за рік запропонувати додатково два мільйони місць, йдеться в повідомленні.

«Цього року ми ставимо перед собою ще більш амбітні цілі щодо пасажиропотоку. А оскільки наш парк рухомого складу залишається обмеженим, то задля перевезення ще більшої кількості пасажирів ми зобов’язані стати значно більш ефективними. Тому розклад руху 2026 у своєму фундаменті має саме підвищення ефективності: нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок», – заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Зокрема, в УЗ повідомили про:

новий поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове – Чоп «для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для «останньої милі») сполучення з рештою України;

новий поїзд №33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ, що поєднає центральні регіони з Прикарпаттям;

оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків – Ужгород, «історичний «бахмутський» рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, отримує подовження до Закарпаття».

Крім того, як повідомили в компанії, від 14 грудня запроваджується тактовий рух між Києвом і Львовом. «Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для «позапікового» періоду», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», також починаючи з 14 грудня, Берегове отримає пряме сполучення з Будапештом.

«Новозбудованою європейською колією сполучаємо закарпатські Берегово та Чоп із угорськими Будапештом в Ньїредьгазою. Починаючи з 14 грудня, поїзд №36/35,32/37 Будапешт – Ньїредьгаза – Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп. Крім того, додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород – Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта», – зазначили у компанії.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що в новому графіку синхронізують українські рейси з поїздами до Німеччини, щоб дістатися туди можна було з однією пересадкою.

«Каталізатором змін стали в тому числі опубліковані статистичні дані початку 2025 року, згідно з якими Німеччина випередила Польщу за кількістю прийнятих біженців з України. Станом на кінець 2024 року в Німеччині проживало понад 1,14 млн українців, які отримали тимчасовий захист. Тож у новому графіку руху 2025–2026 років, завдяки тісній співпраці з польськими і німецькими партнерами, «Укрзалізниця» синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини. З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% – замість 11 прямих потягів курсуватиме 17», – йдеться в повідомленні.

1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки, в рамках якої «Укрзалізниця» зможе надати кожному українцю можливість безкоштовно проїхати три тисячі кілометрів поїздом у межах України.

Пізніше голова правління «Укрзалізниці» Перцовський заявив, що програма «УЗ-3000» запрацює в грудні, передусім вона працюватиме для прифронтових регіонів, а в січні запрацює для всіх. За його словами, користування кілометрами можна буде відстежувати в додатку, там же – отримувати підказки напрямків, за якими їх можна використати.

Перцовський припускає, що в найгіршому випадку програма коштуватиме компанії 400 мільйонів гривень доходу.