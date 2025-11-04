«Укрзалізниця» отримає від держави 13 млрд грн у 2025-му, ще 16 млрд наступного року – Свириденко

13 мільярдів гривень на фінансування «Укрзалізниці» виділить уряд у 2025 році. Ще 16 мільярдів компанія отримає від держави у 2026-му, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час спілкування урядовців із журналістами.

«Всі 16 мільярдів це різниця квитка в касі і його собівартості», – зазначила Свириденко.

За її словами, цьогоріч вперше утворився суттєвий дисбаланс: раніше доходи від вантажних перевезень, які здійснювала компанія, покривали збиткові пасажирські перевезення «Укрзалізниці», собівартість квитків на які в кілька разів вища за актуальні ціни.

«Наприклад, квиток до Херсона коштує приблизно 200 гривень, а його реальна собівартість у чотири рази більша», – пояснила урядовиця.

Найбільших втрат компанія зазнала у перевезенні металургії та вугілля, зазначив Олександр Перцовський, голова правління «Укрзалізниці». За його словами, раніше саме ці категорії складали 60% обсягу вантажних перевезень компанії.

«Більше половини обсягів вантажу ми втратили через наближення фронту», – каже Перцовський.

Нині ж, за його даними, дальнє слідування «Укрзалізниці» приносить компанії 7 мільярдів гривень доходів. Водночас видатки компанії – 20 мільярдів гривень, зокрема, на заробітні плати працівників та на електроенергію. Різницю в 13 мільярдів гривень нині компенсує держава.

Це все кошти платників податків, тому щоб виконати соціальне зобовʼязання, «Укрзалізниця» запропонувала програму підтримки «УЗ-3000». Вона передбачає кожному українцю безкоштовні 3000 кілометрів на поїздки в далекому сполученні на внутрішні рейси по Україні.

«Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців», – зазначив Олександр Перцовський, голова правління АТ «Укрзалізниця».

1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки, в рамках якої «Укрзалізниця» запропонувала надати українцю можливість безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів поїздом у межах України.