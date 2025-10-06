Уряд пропонує збільшити видатки на оборону: Шмигаль розповів, звідки планують брати кошти

Кабінет міністрів 6 жовтня ухвалив зміни до державного бюджету на 2025 рік. Зокрема, видатки Міністерства оборони пропонується збільшити загалом на 311 мільярдів гривень, уточнив міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти планують спрямувати на покриття пріоритетних потреб:

закупівля озброєння (в тому числі дронів), боєприпасів, військової техніки, обладнання

своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям

соціальна підтримка родин військових

«Чітко розуміємо, з яких джерел ці видатки будуть покриватися. Це кошти в межах ініціативи ERA, скорочення непершочергових бюджетних видатків, заощадження коштів на обслуговуванні державного боргу та інші статті», – заявив голова Міноборони.

Шмигаль додав, що уряд адаптує бюджет «до реалій сучасної війни».

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін ухвалив зміни до державного бюджету на 2025 рік, передбачивши додаткові 324,7 мільярда гривень на оборону. З цієї суми понад 310 мільярдів планують спрямувати до загального фонду.

Зокрема, 202 мільярди пропонується спрямувати на грошове забезпечення військових, 100 – на озброєння, 8 мільярдів – на інші військові витрати.

Свириденко додала, що уряд розраховує на швидке ухвалення змін у парламенті.

У вересні вона повідомила, що Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік і передає його до Верховної Ради.