Виведені поза штат поранені отримують 500 гривень. «Кидаю скріншот командиру: що це за зарплата?!»

В Україні поранені захисники в період реабілітації інколи залишаються без засобів для існування: замість нормальної заробітної плати – отримують лише 500-800 гривень на місяць. Колись ця проблема була масштабною – і Кабмін в 2023 році нібито вирішив її, видавши спеціальну постанову: вона гарантує пораненим навіть у разі так званого «виведення поза штат» (коли військовий залишається без посади) щомісячну додаткову винагороду у розмірі 20100 гривень. Але існують випадки, коли пораненому захиснику на реабілітації держава і досі платить умовні 500 гривень.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) запитали юристів:

Що це за кошти?

Чому між виплатами «позаштатним» така велика різниця?

Як зрозуміти, що пораненому поза штатом виплачують саме те, що належить?

Як виправити ситуацію, якщо – ні?

«Виведення поза штат» або ж, правильною юридичною мовою, «зарахування у розпорядження командира» відбувається тоді, коли військовослужбовець з певних причин не може виконувати свої посадові обов'язки.

Причиною може бути тривале лікування, визнання непридатним чи придатним до служби у тилових частинах забезпечення та відсутність (на цьому детальне не будемо тут зупинятися).

В усіх випадках логіка така: людина є, але на посаді не перебуває і звільнитися із війська не може (бо на цей момент ВЛК не визнала її непридатною, або вже визнала, але на переведення чи звільнення потрібний тривалий час).

Військовослужбовці без посади

У цей період військовий підпорядковуються не своєму безпосередньому командиру, а командиру військової частини.

Рішення про виведення оформляється наказом, і військовослужбовець має право ознайомитись з витягом з цього наказу, щоб зрозуміти, коли саме і з яких підстав його вивели, пояснює юристка ГО «Принцип» Ганна Карачеська.

Хоча у цей статус часто потрапляють поранені, які перебувають на тривалому лікуванні – насправді, далеко не завжди це відбувається юридично коректно, про це ми скажемо наприкінці, а поки – конкретно про гроші поза штатом.

Бо якщо військовий і потрапив у цю категорію, він все одно має отримувати адекватну зарплатню.

Що мають виплачувати військовому поза штатом

Такому військовослужбовцю перші два місяці повністю виплачується його посадовий оклад (тобто так, ніби він продовжує перебувати на посаді – 20-25 тисяч грн ).

). Далі ситуація змінюється: посадовий оклад вже не платять, тому від зарплати лишаються лише оклад за званням (це і є ті самі 500-800 грн ) та надбавка за вислугу років (як правило, теж дуже незначна сума).

) та надбавка за вислугу років (як правило, теж дуже незначна сума). Однак, з'явлається інша обов'язкова виплата – її встановив постановою Кабінет міністрів: це 20100 грн. Власне, цю постанову й ухвалили після того, як скарги виплати 500-800 гривень були масовим явищем.

Виплачується оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років – тобто це ті копійки, про які я казав – та додаткова винагорода у розмірі 20100 гривень

«У випадку з офіцерами оклад за військовим званням може складати декілька тисяч, а у випадку із солдатами і сержантами ця сума може бути меншою, навіть менше тисячі – рахується ця сума індивідуально. Таким військовослужбовцям, які проходили лікування, щомісячно, згідно з постановою Кабміну, виплачується оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років – тобто це ті копійки, про які я казав – та додаткова винагорода у розмірі 20100 гривень», – пояснює Донбас Реалії військовий юрист Тарас Боровський.

Дружина військового Тереза Пікулицька поділилася з Донбас Реалії, що уже понад пів року разом з чоловіком вони з’ясовують, чому додаткова винагорода йому так і не надходить:

«Зараз юристи надсилають запити, ми навіть відповіді не отримуємо. У чоловіка 2,5 роки не було відпустки. Відпустіть його хоча би в планову відпустку за станом здоров'я! Він просить банальних речей, на які має право за законом, а вони навіть того не дають. Хоч ти головою довбися! Я не розумію, чому «не положено?» Вони вже непотрібні державі, розумієте? Це найобразливіше»

До замполіта дзвоню, кажу так і так, а що це за зарплата? Кидаю йому скріншот. Заплатили 500 гривень, я пішов у продуктовий магазин – зарплату розтринькав та й все

Виведений поза штат військовослужбовець ДШВ, який попросив не називати його імені, втратив кінцівку в боях на Курському напрямку. Він розповідає Донбас Реалії, що протягом трьох місяців лікування отримував двадцять тисяч гривень, а на 4-й місяць на картку без пояснень прийшло 500 гривень.

Його командир не зміг пояснити, чому попередня виплата зникла, і звідки взялись ці 500 гривень.

«Я дзвоню до своїх, до замполіта дзвоню, кажу так і так, а що це за зарплата? Кидаю йому скріншот. Командир не розуміє, що за зарплата, каже: «Будемо розбиратись». У підсумку мені сказали: «У вас довготривале лікування, вас вивели поза штат». Питаю командира: «На якій підставі мене вивели поза штат, якщо я перебуваю на стаціонарному лікуванні?». Якби мене вивели поза штат і заплатили «двадцятку», я б і не видзвонював, а то заплатили 500 гривень, я пішов у продуктовий магазин – зарплату розтринькав та й все».

Як повернути законні кошти?

Якщо 20100 не приходять, то телефонуємо стройовику, командиру, пишемо скаргу в Міноборони – і ці кошти починають приходити

«Така додаткова винагорода повинна виплачуватись. А випадки, коли вона не виплачується, мені знайомі. Якщо 20100 не приходять, то телефонуємо стройовику (до стройової частини – ред.), командиру, пишемо скаргу в Міноборони – і ці кошти починають приходити», – радить адвокат Боровський.

Відповідальність за коректне нарахування коштів несе саме військова частина.

Якщо самостійно вирішити питання щодо своїх виплат на локальному рівні не вдається – можна звернутися зі скаргою до Центрального управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони:

«Центральне управління хоч і завантажене роботою, але працює ефективно. І дуже часто, якщо ситуація «шита білими нитками» і розбиратись немає чого – то там по дзвінку до Центрального управління захисту прав військовослужбовців це питання вдається вирішити доволі швидко», – коментує юрист.

«Щоб уникнути маніпуляцій з виплатами під час лікування, коли військовий поза штатом, потрібно написати рапорт про виплату додаткової винагороди (за нормальної комунікації цей рапорт можна просто відсканувати і надіслати командиру)», – пояснює Ганна Карачеська, яка для Донбас Реалії розписала детальну пам'ятку, як діяти.

Отже, до рапорта потрібно додати копії:



довідки про обставини травми (форма 5);



документів, які свідчать про стаціонарне лікування/реабілітацію (якщо військовий перебуває чи перебував на лікуванні) ;



довідки ВЛК про потребу подальшого лікування після 4х місяців (якщо військовий безперервно перебуває чи перебував на лікуванні) ;



довідки ВЛК про потребу у відпустці для лікування після тяжкого поранення (якщо військовий перебуває чи перебував у відпустці за станом здоров’я).

Суттєвий нюанс – такий рапорт не можна подати через «Армія+».

Юристка «Принципу» додає, що довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) , яку видає начальник медслужби частини, – це ключовий документ, який має отримати військовослужбовець після поранення. Вона дає правильну юридичну оцінку пораненню та фіксує факт його отримання саме в ході бойових дій. Цю довідку мали б видавати автоматично, але якщо так не відбулося – треба подати рапорт.

Якщо виплати не проводяться – звертатись на гарячу лінію Міністерства оборони України

«Якщо військовий не орієнтується в тому, які виплати і коли були здійснені, в нагоді стане довідка про нараховане і виплачене грошове забезпечення . Її можна витребувати у військовій частині через рапорт», – додає Ганна Карачеська.

«З юридичної точки зору, якщо виплати не проводяться – рекомендую одразу реагувати на цей факт та з’ясовувати всі обставини, звертатись на гарячу лінію Міністерства оборони України та за правовою допомогою з метою подальшого витребування належного військовослужбовцю грошового забезпечення», – відповідає адвокатка, голова комітету Військового права при Раді адвокатів Харківської області Дар'я Панфілова.

Тож головний висновок: для виведених поза штат військових мізерна виплата (оклад за званням) є непорозумінням, з яким потрібно боротися.





Ще й досі може фігурувати статус «обмежено придатний», але це нічого не змінює в коштах

Інколи військовослужбовець, що перебуває на лікуванні, отримує висновок ВЛК про те, що він обмежено придатний або непридатний з переглядом через 6-12 місяців.

Формулювання «обмежено придатний» застаріле, але залишилося у деяких нормативно-правових актах та досі зрідка застосовується в значенні «тимчасово непридатний до військової служби».

Тарас Боровський говорить, що під час лікування військовослужбовець дійсно може отримати такий статус, після чого його можуть зарахувати у розпорядження командира, і виплати у такому випадку аналогічі тим, що їх отримують «позаштатні»:

«Це коли є якась травма, і ніби як відновлена працездатність у людини, але їй потрібно ще пожити деякий час, щоб зрозуміти, що вона одужала чи не одужала – і через 6-12 місяців ще раз пройти ВЛК. Тобто фактично особа ніби і є непридатною до військової служби, вона реально на посаді не перебуває і проходить ось це от лікування», – пояснює Тарас Боровський.

Власне виведення поза штат теж може відбутися незаконно – ось у яких випадках

Законодавство не визначає, що саме вважається довготривалим лікуванням, тож про це можуть бути суперечки.

Наприклад, якщо військовослужбовця вивели поза штат вже через кілька днів після поранення – це вже «довготривале лікування»?

У середині серпня 2025 року оновився наказ Міноборони № 170. Зміни відбулись, зокрема, в частині, яка стосується виведених у розпорядження командира у зв’язку з пораненням чи хворобою.

Відтепер таких військових можуть вивести поза штат через чотири місяці після лікування і тільки на підставі рішення ВЛК про потребу у тривалому лікуванні. Тепер, поки військовослужбовець проходить лікування – і до висновку ВЛК, його не можуть вивести поза штат, пояснює військовий юрист Тарас Боровський.

«Тобто вони спочатку лікуються, отримують відповідні кошти, потім тільки потрапляють у розпорядження командира і, без урахування часу перебування на лікуванні їм виплачується грошове забезпечення за останньою займаною посадою в повному обсязі за два місяці», – зазначає правник.

Якщо людина не виведена поза штат, а перебуває в статусі «звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою», вона має отримувати випладу за останньою займаною посадою (про це йдеться у наказі МО про грошове забезпечення).

Якщо вони лікуються більше року – cкоріш за все, виплати припинять взагалі

«Якщо вони лікуються більше 4х місяців поспіль – треба пройти ВЛК, щоб отримувати виплати і надалі (на практиці військові частини можуть вимагати довідку і швидше). Якщо вони лікуються більше року – cкоріш за все, виплати припинять взагалі, адже загальний час безперервного перебування на лікуванні та у відпустці за станом здоров’я із збереженням грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль. Після цього проводиться ВЛК і військові або повертаються на службу, або звільняються», – зазаначає Ганна Карачеська.

Юристка «Принципу» також нагадує про інший вид допомоги, яка гарантується військовим у випадку тяжкого поранення – до 100 тис. грн. Вона виплачується на стаціонарному лікуванні/реабілітації та у відпустці для лікування, якщо поранення тяжке.

Усе так складно. Можливо, просто щось не так з зарплатами військових?

Щоб більш системно вирішити цю проблему, потрібно системно переглядати грошове забезпечення військових, вважає адвокатка Дар'я Панфілова – бо не може усе впиратися в оклад у 500-800 гривень:

Не має бути грошове забезпечення військовослужбовців такого мізерного рівня

«Моя суб'єктивна позиція – базовий розмір грошового забезпечення (основне грошове забезпечення – посадовий оклад, оклад за військовим званням) вже давно підлягає перегляду. Наголошу – до прикладу – рядовий солдат у 2025 році має оклад за військовим звання 530 гривень. І ніби це базовий оклад та є ще премії, надбавки та інші складові грошового забезпечення. Але на практиці цей оклад перетворюється у «максимум грошового забезпечення» військовослужбовців, які перебувають на лікуванні та виведені в розпорядження командира військової частини. Не має бути грошове забезпечення військовослужбовців, які віддають своє життя та здоров’я та перебувають на лікуванні – такого мізерного рівня».

Отже, виведення у розпорядження командира (поза штат) дійсно може відбуватися, але військові, що потрапили у цей статус, мають отримувати:



Перші два місяці – свій посадовий оклад за останньою займаною посадою (20-25 тис. грн.);



Далі – оклад за званням (500-800 гривень) і щомісячну додаткову винагороду (20100 гривень).



Якщо ці кошти не приходять – варто звертатись до своєї військової частини, Міноборони або й до суду. Юристи закликають позаштатних військових, які не отримують додаткової винагороди, постійно нагадувати про себе та звертатись по правову допомогу, адже існують випадки, коли про їхню проблему командування навіть не знає.



«Ми дуже часто стикаємось з тим, що відповідні посадові особи в частині можуть або не знати про це…, або «забути» про це, забути про відповідного військового. Їх також можна зрозуміти, адже у них є дуже багато підопічних, скажімо так. І в зв'язку з цим – задача кожного слідкувати та відстоювати свої права. Знати свої права, звертатись до правників. Якщо потрібно, до адвокатів і вимагати відповідних виплат».

