Справа про закупівлі продуктів у Міноборони: НАБУ повідомило про завершення слідства

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі про ймовірне розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів для армії у Міністерстві оборони. Про це відомства заявили 19 вересня.

Як уточнює НАБУ, після ознайомлення з матеріалами слідства стороною захисту справу передадуть до суду.

За висновками бюро, слідчі встановили, що ціну продуктового комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю:

«Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або сезонні. Тобто на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки».

САП уточнює, що 50% вартості загальної поставки за договором – близько 1,2 мільярд гривень – припало всього на 40 видів продуктів із 409, ціни на які були завищені. Натомість 27 видів продуктів із заниженими цінами було поставлено для ЗСУ на суму всього 3,6 мільйонів гривень, що становить лише 0,14% загальної вартості продуктів.

Як результат, за твердженням НАБУ, дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали понад 733 мільйонів гривень. Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

Бюро додає, що частину коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Слідство припускає, що власниця компаній могла витратити ці кошти на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

«До злочину причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі», – додає НАБУ.





Відомство додає, що після поширення інформації в медіа фігуранти знизили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів, що зберегло для бюджету 788 мільйонів гривень.

У січні 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема, в розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку.

У Міноборони спершу заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. Втім, пізніше були звільнені чиновники, які відповідали за закупівлі.

Після цього Кабінет міністрів змінив підходи до оборонних закупівель, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 травня 2023 року.








