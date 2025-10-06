Держдеп США: за Росію в Україні воюють тисячі найманців із Куби

Від 1 тисячі до 5 тисяч громадян Куби борються на війні в Україні на боці Росії, а влада Куби активно підтримує російське вторгнення. Про це заявляють американські дипломати, які намагаються переконати представників інших країн не голосувати за резолюцію Генеральної асамблеї ООН із закликом до США скасувати чинне кілька десятиліть торгове ембарго проти Куби. Голосування очікується у середу.



Агентство Reuters з посиланням на телеграму Держдепартаменту, що опинилася в його розпорядженні, американським посольствам у десятках країн пише про те, що підтримка війни в Україні з боку Куби є одним з головних аргументів Вашингтона проти проєкту резолюції.



«Після Північної Кореї, Куба є найбільшим постачальником закордонних бійців, які беруть участь у російській агресії», – йдеться у документі.

Північна Корея, на відміну від Куби, офіційно направила на фронт до Росії своїх військових, які брали участь у бойових діях у Курській області. Як випливає зі слів представника Держдепартаменту, у випадку з Кубою йдеться про вербування найманців. На кількість кубинських найманців у лавах російської армії, як пише Reuters, в останні тижні вказували представники України. Зокрема прессекретар Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов говорив про те, що кількість кубинських найманців може сягати 20 тисяч, підтверджено загибель на війні 39 з них. Офіційна Москва не коментувала повідомлення про участь кубинських громадян у війні.



Резолюції із закликом скасувати ембарго проти Куби приймаються Генасамблеєю майже щороку з 1992 року. Вони не є обов’язковими до виконання. Минулого року за голосували 187 країн, проти лише дві – США та Ізраїль.



Після вступу Дональда Трампа на посаду президента в січні нинішнього року політика Вашингтона щодо Гавани, де при владі перебувають дружні Росії комуністи, стала жосткішою. Куба, зокрема, знову була включена до списку держав-спонсорів тероризму.