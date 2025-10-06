Генштаб звітує про ураження заводу-виробника вибухівки в Росії та нафтового терміналу в Криму

Сили оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова», що виробляє вибухівку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 6 жовтня.

Удару завдали «в рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів». Як повідомляє штаб, завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин:

«Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів - авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів. Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі».





Крім того, українські війська, за повідомленням, уразили потужності компанії «Морський нафтовий термінал» у окупованій Феодосії.

«Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора. В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкта», – повідомляє Генштаб.

Командування також звітує про ураження складу боєприпасів 18-ї окремого батальйону матеріального забезпечення загальновійськової армії РФ в окупованому Криму. Результати ураження уточнюють.

Раніше губернатор Нижньогородської області, де розташований завод імені Свердлова, повідомив про атаку БПЛА на промзону Дзержинська. За словами Гліба Нікітіна, одна людина травмована, в приватному секторі були пожежі. Він стверджує, що промислові об’єкти не постраждали.

Завод імені Свердлова вже зазнавав ураження в жовтні 2024 року.

На Феодосійському нафтоналивному терміналі раніше відзначали два потужних осередки пожежі, повідомляла моніторингова група телеграм-каналу «Крымский ветер» з посиланням на дані супутникової зйомки.

У Міноборони РФ стверджують, що протягом минулої ночі нібито було перехоплено та знищено 251 український безпілотний літальний апарат літакового типу, зокрема у Криму – 40, над Брянською областю – 8.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



