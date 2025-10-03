Доступність посилання

Дрони атакували російський НПЗ на кордоні з Казахстаном

Вулиці Орська під час повені навесні 2024 року
Розташоване більш як за півтори тисячі кілометрів від контрольованої українським урядом території місто Орськ, розташоване в Оренбурзькій області Росії на кордоні з Казахстаном, зазнало атаки дронів.

За повідомленням українського телеграм-каналу Exilenova+, ціллю удару було підприємство «Орськнафтооргсинтез», його проєктна потужність з переробки нафти становить близько 6,6 мільйона тонн на рік. Підприємство випускає бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.

Мер Орська Артем Воробйов об 11:27 за Києвом у телеграмі написав, що в місті працюють сили міністерства оборони. Він також попросив жителів не виходити на вулицю та не підходити до вікон.

Атаку безпілотниками «одного з промислових об’єктів» підтвердив і губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев.

«Постраждалих серед населення нема. Технологічні процеси для підприємства не порушені. На місці працюють екстрені служби», – твердить очільник області.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

