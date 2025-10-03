У Пермському краї РФ губернатор заявив про атаку дронів, є повідомлення про вибухи на хімзаводі

У Росії губернатор Пермського краю Дмитро Махонін заявив про атаку безпілотників у ніч на 3 жовтня. За його словами, пошкоджений двоквартирний житловий будинок, ніхто не постраждав.

На хімічному заводі «Азот», повідомив Махонін, була «короткочасна зупинка технологічного циклу, зараз підприємство працює в штатному режимі». «Загроз екологічній ситуації немає, безпеці мешканців нічого не загрожує», – додав він.

Увечері 2 жовтня телеграм-канали повідомляли про вибухи на «Азоті». У ранковому зведенні російського міністерства оборони Пермська область не згадується. Головаміста Березники в Пермському краї Олексій Казаченко писав, що «Азот» зупинив роботу о 20:45. Пермське управління МНС оголосило про «безпілотну небезпеку» 3 жовтня о 03:05 за місцевим часом. Місцеві телеграм-канали, писала Astra, повідомляли, що причиною міг стати вибух холодильної установки в одному з цехів.

«Азот» є філією «Уралхіму». Підприємство виробляє вищі аліфатичні аміни, натрієву селітру та кристалічний нітрит натрію. Нітрат амонію (аміачна селітра) використовується як компонент вибухових речовин і як азотне добриво. Підприємство розташоване приблизно за 1700 кілометрів від кордону з Україною.