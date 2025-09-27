Ударів по нафтоперекачувальній станції в Чувашії завдали дрони СБУ – джерело

Джерело Радіо Свобода у Службі безпеки України підтвердило, що 27 вересня далекобійні безпілотники СБУ відпрацювали по нафтоперекачувальній станції (НПС) «Тиньговатово», розташованій за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, Росія.

«Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки та повідомив, що роботу станції тимчасово зупинено до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта. З власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше 27 вересня очільник Чуваської Республіки Олег Ніколаєв повідомив, що було завдано удару по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу. Внаслідок атаки нафтоперекачувальну станцію зупинили.

Від початку 2024 року російські НПЗ, а також військові об’єкти на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».