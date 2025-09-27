Росія: влада Чувашії каже про атаку дронів по нафтоперекачувальній станції, її роботу зупинили

Вранці 27 вересня дрони атакували Чуваську республіку РФ, повідомив очільник регіону Олег Ніколаєв.

«Сьогодні вранці (27 вересня – ред.) на території Чуваської Республіки було зафіксовано спробу застосування безпілотних літальних апаратів з боку України», – написав російський чиновник.

Ніколаєв каже, що начебто було завдано удару по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу. Внаслідок атаки нафтоперекачувальну станцію зупинили.

Радіо Свобода наразі не має можливості перевірити дану інформацію з незалежних джерел. Українське військове командування ці дані поки що офіційно не коментувало.

Від початку 2024 року російські НПЗ, а також військові об’єкти на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».