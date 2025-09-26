У Росії повідомили про пожежу на НПЗ після атаки дронів

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії зазнав атаки безпілотників в ніч проти 26 вересня. Як повідомив оперативний штаб регіону, через падіння фрагментів БпЛА на НПЗ сталася пожежа.

«Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося займання на площі 30 кв. метрів, яке вже ліквідували», – йдеться в повідомленні.

У російських телеграм-каналах публікують фото, на якому видно дим від пожежі на Афіпському НПЗ.

Афіпський НПЗ – великий нафтопереробний завод, що входить до групи «Сафмар». Його проєктна потужність із переробки нафти становить 6,25 мільйона тонн на рік. Підприємство не вперше зазнає атаки українських безпілотників.

Від початку 2024 року російські НПЗ, а також військові об'єкти на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».