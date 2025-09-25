Медіа: дрони ГУР уразили нафтоналивні об’єкти в Новоросійську й Туапсе

Морські дрони Головного управління розвідки напередодні уразили логістичні об’єкти в портах Новоросійська та Туапсе – про це 25 вересня повідомили медіа з посиланням на джерело в ГУР.

За його оцінкою, операція паралізувала роботу нафтоналивного комплексу «Транснефти» й терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська. Там завантажували нафтою російські танкери, зокрема, з числа тіньового флоту.

Співрозмовник журналістів зазначив, що вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.

Також морські дрони ГУР уразили нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів Росії в порту Туапсе.

Джерело в ГУР вказало також на хиби в роботі протиповітряної оборони, поставленої охороняти чорноморські порти Росії:

«Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в Новоросійську, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де оголосили екстрену евакуацію з пляжів».

Радіо Свобода звернулося до ГУР із запитом. Редакція не може незалежно перевірити дані про ураження.

Напередодні губернатор Краснодарського краю Росії Веніамін Кондратьєв заявив про «жахливу атаку з боку київського режиму» по Новоросійську – головній базі Чорноморського флоту РФ, на яку була евакуйована частина російських військових кораблів із окупованого Севастополя.

Російський телеграм-канал Shot повідомляв про щонайменше шість вибухів у Білоріченському районі Краснодарського краю Росії. За його даними, в аеропорту Сочі запроваджували обмеження на прийом та випуск повітряних суден о 01:56 ночі. Загрозу безпілотної небезпеки оголошували в Краснодарі та Туапсе.

Від початку 2024 року російські НПЗ, а також військові об'єкти на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».












