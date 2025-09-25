У Краснодарському краї РФ дрони атакували хімічне підприємство – ЗМІ

Щонайменше шість вибухів пролунали в Білоріченському районі Краснодарського краю Росії вночі, повідомив25 вересня російський телеграм-канал Shot.

«Місцеві жителі розповіли, що чули вибух, починаючи з 02:30. На околиці одного з міст помітні яскраві спалахи в небі. За словами очевидців, ППО працює по дронах ЗСУ. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.

В аеропорту Сочі були запроваджені обмеження на прийом та випуск повітряних суден о 01:56 ночі. Оголошено загрозу безпілотної небезпеки в Краснодарі та Туапсе. Влада попросила місцевих жителів сховатися в безпечному місці та не виходити на вулицю», – йдеться в повідомленні.

Український телеграм-канал Exilenova+ твердить, що об’єктом атаки був завод «ЄвроХім-Білоріченські міндобрива».

«Завод «ЄвроХім-Білореченські міндобрива» спеціалізується на виробництві фосфорних та складних водорозчинних мінеральних добрив, азотних сполук, сірчаної та фосфорної кислоти, а також складних добрив типу амофос та рідких комплексних добрив. Виробничий майданчик розташований у Білоріченському районі Краснодарського краю, займає площу 544 гектари та включає близько 10 цехів», – указано в повідомленні.

Від початку 2024 року російські НПЗ, а також військові об'єкти на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



