Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Афіпському нафтопереробному заводу у Росії

Підрозділи Сил безпілотних систем уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в ніч на 26 вересня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

Удар був завданий спільно з іншими складовими Сил оборони в рамках «зниження наступального потенціалу» та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин Росії, уточнює командування.

«Цей НПЗ знаходиться у Краснодарському краї та в основному виробляє бензини, дизель та авіагас. Річний об’єм переробки складає близько 6.25 млн тонн/рік. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ», – заявив штаб.

Командування підтверджує влучання та пожежу, ступінь та деталі ураження уточнюють.

Раніше оперативний штаб Краснодарського краю Росії повідомив про пожежу на Афіпському нафтопереробному заводу через падіння фрагментів дронів. У російських телеграм-каналах публікували фото, на якому видно дим від пожежі на Афіпському НПЗ.

Афіпський НПЗ – великий нафтопереробний завод, що входить до групи «Сафмар». Його проєктна потужність із переробки нафти становить 6,25 мільйона тонн на рік. Підприємство не вперше зазнає атаки українських безпілотників.

Від початку 2024 року російські НПЗ, а також військові об’єкти на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







