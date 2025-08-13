Розвідка Британії проаналізувала удари РФ по Україні в липні

У липні Росія запустила близько 6200 безпілотників по Україні, що є новим місячним максимумом, перевищуючи приблизно 5600 запущених у червні, заявила 13 серпня розвідка Великої Британії, яку цитує Міністерство оборони країни у соцмережі X.

У розвідці зазначили, що під час ударів Росія поєднує БпЛА з ракетами «у спробах підвищити їхню живучість й ускладнити зусилля української протиповітряної оборони».

Крім того, як йдеться у повідомленні, в липні цього року також спостерігалося кілька щоденних максимумів використання російських БпЛА, при цьому разом з ударними дронами використовувалася значна кількість безпілотників-приманок. У розвідці наголосили, що це стало стандартною практикою для російських військ.

Також там зазначили, що російські бомбардувальники дальньої авіації зберегли свій оперативний темп після української операції «Павутина» Операція «Павутина», під час якої українські дрони атакували одразу кілька баз стратегічної авіації РФ, завдала удару по авіаційній складовій російської ядерної тріади. Під ним опинилися літаки Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, здатні нести ядерну зброю, які Росія не зможе відновити – швидко або взагалі. СБУ повідомила про проведення цієї операції на початку червня 2025 року.. У липні, зазначили у розвідці Британії, було зафіксовано сім ударів російської дальньої авіації, в результаті яких було випущено понад 70 її боєприпасів.

Україна продовжує завдавати ударів своїми безпілотниками у глибині російської території, намагаючись порушити роботу російської військової промисловості й виробництво палива. При цьому, як зазначили у британському відомстві, російська протиповітряна оборона зазнає труднощів у захисті своїх як військових, так і промислових об’єктів «у межах досяжності постійно вдосконалених можливостей українських безпілотних систем».

«Однак, ймовірно, Росія відповість на успіхи України як аналогічними ударами, так і своїм більш руйнівним флотом дальньої авіації, на тлі роздратування Кремля через здатність України пробивати російські розгалужені оборонні позиції», – наголосили у розвідці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.