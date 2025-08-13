Атак більшає, евакуація зростає. Чи є загроза прориву російських сил на Запоріжжі?

«Дійсно велика кількість людей покинула Запоріжжя»

«Містяни буквально ночували в автомобілях на трасі, щоб хоч якось себе убезпечити»

«Якщо захоплять Новопавлівку, буде активізація по Запорізькій області, у напрямку Гуляйполя»

«Вдалося дещо відкинути ворога – це дуже позитивний сигнал».

Евакуація із Запоріжжя зросла через наближення фронту, повідомила «Укрзалізниця». За даними компанії за липень евакуювали понад 1200 людей із прифронтових зон. Це вдвічі більше, ніж у середньому за будь-який місяць з січня по червень.

Чому кількість евакуйованих із Запоріжжя збільшується?

Як російська армія обстрілює місто і район?

Чи можливо цьому протидіяти?

Чи просуваються окупанти у Запорізькій області?

Чи є загроза прориву фронту?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

В «Укрзалізниці» уточнили, що кількість вивезених пасажирів:

із Дніпропетровщини збільшилася втричі (порівняно з червнем);

із Запоріжжя – майже вдвічі.

Основні напрямки залишаються незмінними – з прифронтових регіонів на захід України.

Здебільшого серед пасажирів цих рейсів – найвразливіші групи, люди з інвалідністю, літні люди, родини з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії, зазначили в «Укрзалізниці». В компанії додали, що продовжують організовувати евакуації та рятівні рейси у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями.

Тим часом Росія продовжує атакувати Запоріжжя та інші населені пункти регіону. 10 серпня окупанти вдарили по обласному центру авіабомбами. Тоді вони влучили по забудові міста, автовокзалу та одній із клінік.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров назвав цей обстріл «терором».

«Залякують населення»

Депутат Запорізької міської ради Дмитро Гладкий розповів «Новинам Приазов’я», що, на його думку, Росія проводить обстріли міста з метою залякування місцевого населення.

Спонукають містян залишити місто або навіть залишити територію України

«Для того, щоб зруйнувати нормальне життя і функціонування міста Запоріжжя, спонукаючи містян залишити місто, переїхати в умовно більш безпечні регіони України або навіть залишити територію України. Але я впевнений, що найпростіша думка полягає в тому, що якщо це вигідно ворогу, ми маємо діяти навпаки. Якщо ворог хоче, щоб містяни покинули Запоріжжя, то треба максимально триматися в Запоріжжі, максимально інтенсивно працювати», – каже він.

За словами депутата, останнім часом російські окупанти посилили атаки на місто безпілотниками та керованими авіабомбами. Люди подекуди залишають Запоріжжя, але є й ті, хто навпаки туди повернулися, каже депутат.

Хтось покинув Запоріжжя довготривало, але інші знайшли тут тимчасово свій дім

«За моїми спостереженнями були періоди, коли були щільні, майже щоночі обстріли балістикою і на той час, дійсно, велика кількість людей покинула Запоріжжя. Навіть був період – десь тиждень, коли величезна кількість містян буквально ночували в машинах на трасі між Запоріжжям і Дніпром для того, щоб хоч якось себе убезпечити під час нічних обстрілів.

Я бачу, що хтось покинув Запоріжжя, хтось повернувся. Хтось покинув Запоріжжя довготривало, але інші знайшли тут тимчасово свій дім. Тут важливо, щоб Запоріжжя було максимально гостинним, комфортним для людей, які зараз вимушено живуть у місті і вимушені були залишити свої справжні домівки», – вважає він.

У Запоріжжі чимало пошкоджених об'єктів, втім, те, що можливо і доцільно, відновлюють, додав Гладкий.

«Місто у плюс-мінус відновлюється, наскільки це можливо. Бо треба пам'ятати, якби воно було все ось так, в напівзруйнованому стані, ну це було просто психологічно надзвичайно важко. Починаючи з залізниці (Залізничний вокзал Запоріжжя-1 - ред.) і далі буквально кожна зупинка була в той чи інший період часу обстріляна», – зауважив депутат.

«Немає часу зреагувати на обстріл»

Того ж дня, коли російські війська вдарили авіабомбами по автовокзалу Запоріжжя, вони також завдали 590 ударів по 13 населених пунктах. Окупанти здійснили понад 10 авіаційних ударів по низки населених пунктів Запорізької області, повідомила Запорізька ОВА.

Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк розповів «Новинам Приазов'я», що російська армія регулярно атакує як лівобережну частину району, так і правобережну.

«Якщо ми кажемо лівий берег Запорізького району, то це в першу чергу Кушугумська громада територіальна, Малокатеринівка, Кушугум безпосередньо і Балабине. Далі Новоолександрівська територіальна громада. Це також прифронтова територіальна громада – це Григорівка, Юрʼївка.

А якщо ми кажемо про правий берег, то це Біленьківська територіальна громада. І там у нас декілька населених пунктів, включаючи й саме Біленьке. Обстрілюється все, що поблизу води, там працює і ствольна артилерія, і БПЛА постійно кошмарять людей», – каже він.

Секунди на те, щоб люди змогли зреагувати

За словами посадовця, атаки окупантів руйнують інфраструктуру, бізнес, сильно страждає аграрний сектор.

«Підліт цих всіх засобів ураження настільки швидкий, що ми не встигаємо працювати по тривозі, по сповіщенню людей. Тобто, ми оповіщення посилаємо – але є секунди на те, щоб люди змогли зреагувати», – пояснює Буряк.

«Не можемо відповідати через ЗАЕС»

Російські військові часто б'ють по цивільній інфраструктурі району, каже голова РВА. За його словами, вже були прильоти по очисній станції, що створювало загрозу залишити Біленьківську громаду без питної води.

«Вони ж там стоять на тій стороні Дніпра, і постійно стріляють, розуміючи, що ми не можемо дати відповідь, тому що там знаходиться Запорізька атомна електростанція. І от вони виключно по цивільних працюють і по цивільних об'єктах Біленьківської громади.

Є Червонодніпровка – у нас там світло постійно зникає, бо вони зі ствольної артилерії розстрілюють і там постійно стовби ламаються, дроти всі рвуться. Це відбувається постійно і в деяких містах ремонтні групи виїжджають, але є місця, до яких вони не виїжджають. Бо, якщо це обстріл дронами і можна поставити РЕБ й таким чином дати можливість 5-6 годин відпрацювати цій ремонтній групі, а якщо це ствольна артилерія, ніхто ж безпеку не може забезпечити», – пояснює він.

Втім, попри постійні обстріли, люди масово не виїжджають із Запорізького району, стверджує Буряк.

Прориву фронту немає. Так, у нас йде зараз обстріл прифронтових громад. Але у нас вони постійно йдуть.

«В нас одна була евакуація в Комишуваській громаді. Це було наприкінці червня - початку липня, це була виключно евакуація дітей. Примусових евакуацій в нас немає. Ми не бачимо такої загрози. Прориву фронту немає. Так, у нас йде зараз обстріл прифронтових громад. Але у нас вони постійно йдуть. З 24 лютого 2022 року у нас постійно ту ж Комишуваху обстрілювали, Таврійську громаду, Біленьківську, Кушугумську. Кожну громаду. Якщо мешканці звертаються – ми робимо евакуацію, без питань. Для нас вкрай важливо зберігати спокій серед цивільного населення і як влада ми повинні забезпечити їх повністю роботою всіх служб, які є на території, по обслуговуванню і по безпеці», – пояснив він.

Де намагається просуватися армія РФ?

Сили оборони півдня України 12 серпня повідомили, що на Гуляйпільському напрямку українські військові відбили російську атаку поблизу Малинівки. Тим часом на Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

Військовий оглядач Богдан Мирошников розповів «Новинам Приазов’я», що російські війська останнім часом проявляли високу активність у районі Кам'янського, а також намагалися просунутися ще далі.

В районі Оріхова та Гуляйполя ситуація беззмінна – вона важка

«Вдавалося підібратися далі десь на 4-5 кілометрів від Кам'янського, але поступово, по-перше, атаки захлинулося, бо ми посилили ділянку. А, по-друге, вдалося дещо відкинути ворога, що, в принципі дуже позитивний сигнал. В районі Оріхова та Гуляйполя ситуація беззмінна – вона важка. Ворог там періодично атакує, обстріли наших позицій там постійні. Вони не припиняються майже. Але такої інтенсивності застосування піхотних ворожих груп, як на Донеччині, поки що немає.

Чи буде це в майбутньому? Якщо вони захоплять Новопавлівку, то тоді, мені здається, буде активізація по Запорізькій області в цілому й особливо у напрямку Гуляйполя, де вони намагатимуться вийти в тил до наших оборонців, до нашого Гуляйпільського гарнізону. Але поки до окупації Новопавлівки ще далеко, думаю. Хоча плюс-мінус доля села, мабуть, вирішена. На жаль», – сказав він.

«Перекидають сили з Курсько-Сумського напрямку»

Російська армія перекидає свої сили на Запорізький напрямок, але не такою мірою, як на деякі інші ділянки, каже оглядач. За його словами, перекидають військових РФ переважно з Курсько-Сумського напрямку.

«Вони захлинулись із наступом там. Зрозуміли, що перспектив там мало, тому вони залишили там певне угрупування для підтримки штанів, як-то кажуть, щоб ми не змогли на держкордон вийти або просунутись знову вглиб території РФ. А весь надлишок, тобто резерв підрозділів, які мали б поповнювати втрати та складати 2 -3 ешелони при просуванні, вони їх перекидають на інші ділянки фронту вже.

Переважно це, звісно, Покровський напрямок, а зараз вже і Добропільський. Меншою частиною – Новопавлівський, Лиманський, Сіверський, Часівярський, Торецький. І ще меншою мірою – Куп'янський та Запорізький. Ситуація зараз ось так виглядає, але може змінитися», – зазначив він.

Як захистити Запоріжжя від КАБів?

Що стосується обстрілів Запоріжжя керованими авіабомбами – захистити місто належним чином наразі немає можливості, каже Мирошников.

Можна розгорнувши зенітно-ракетні комплекси великого радіуса дії

«Зазвичай їх пускають там 20-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну, відповідно 60 вони пролітають. Тому для Запоріжжя ця загроза актуальна вже давно насправді по КАБах. Тут питання в тому, як ми цьому протидіємо, а цьому протидіяти можна розгорнувши зенітно-ракетні комплекси великого радіуса дії, або хоча б середнього радіуса дії. Але, якщо навіть умовно IRIS-T поставити чи Patriot у Запоріжжі, то туди дуже швидко прилетить щось і, на жаль, доля цього ЗРК буде вирішена дуже швидко», – пояснив оглядач.



Цю проблему могли б вирішувати багатоцільові винищувачі західного зоазку, які вже є в Україні, вважає він.

«Але ракетне озброєння до них нормальне нам не передали поки що. Тобто ракети АІМ-120Д (американська всепогодна керована ракета класу «повітря — повітря» середньої дальності – ред.), які б вирішили ситуацію з КАБами на Запоріжжі, на Краматорську й у Слов'янську. Вони б в принципі відігнали ворожу авіацію на дуже велику відстань, яка перевищує відстань польоту КАБу. Але у нас немає таких ракет, і я не бачу у жодного партнера бажання їх нам передавати», – додав експерт.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)