У Києві під арештом білорус, який допоміг СБУ пошкодити російський А-50. У чому його підозрюють?

У Києві перебуває під арештом громадянин Білорусі – як стало відомо білоруській службі Радіо Свобода, він брав участь у диверсійній операції Служби безпеки України на аеродромі в Мачулищах під Мінськом у лютому 2023 року. Тоді внаслідок цієї атаки був пошкоджений російський літак А-50, що використовувався для наведення російських ракет на цілі в Україні.

Білоруса затримали за підозрою в незаконному придбанні та зберіганні з метою подальшого продажу 2 кілограмів 44 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Згідно з Кримінальним кодексом України, йому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна. Підозрюваний заперечує провину.

Редакції відомі ім’я та прізвище цього білоруса, але згідно з Цивільним кодексом України «ім’я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, чи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (оприлюднене) лише у випадку набуття законної сили обвинувального вироку». Слідство у його справі ще триває.

У Білорусі чоловіка заочно засудили до 15 років ув’язнення у справі про диверсію в Мачулищах.

Атака на аеродром у Мачулищах: що відомо Диверсія на аеродромі в Мачулищах за 12 кілометрів від столиці Білорусі Мінська відбулася 26 лютого 2023 року. Внаслідок кількох вибухів був пошкоджений російський літак дальньої розвідки А-50.



Лідер білоруської антиурядової групи ByPol Олександр Азаров у липні 2023 року заявив, що атака на авіабазу в Мачулищах була спільною операцією ByPol і Служби безпеки України.



За даними моніторингової групи «Білоруський Гаюн» «Білоруський Гаюн» був заснований блогером Антоном Мотольком, який покинув Білорусь і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року створив цей проєкт для моніторингу військової діяльності в Білорусі. Проєкт був закритий після трьох років роботи, коли білоруські служби безпеки отримали доступ до чат-бота ініціативи.



За даними голови фонду солідарності BySol Андрія Стрижака стаом на липень 2025 року, лише в одному Брестському слідчому ізоляторі можуть утримуватися близько 50 фігурантів справи «Білоруського Гаюна»., літак зазнав значних пошкоджень, і в березні 2023 року вилетів до російського Таганрога, де розташований 325-й авіаційний ремонтний завод. Це єдина база в Росії, яка займається модернізацією та ремонтом таких літаків.



Відомостей про повернення цього літака в стрій у відкритих джерелах немає.



А-50 – російський літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління, завдяки якому сили РФ керують атаками своєї ударної авіації і виявляють у небі українські літаки. Його вартість, за оцінками експертів, перевищує 300 мільйонів доларів.



Згідно з заявами українських сил, за 2023-2025 роки було вражено 5 літаків А-50: один в Мачулищах (2023), два було збито в небі над Азовським морем (2024) і два на аеродромі «Іваново» під час операції СБУ «Павутина» (2025).



Росія використовувала авіабазу «Мачулищі» поблизу Мінська для авіації, яка брала участь у повномасштабному вторгненні в Україну, розпочатому в лютому 2022 року.

Затримали на Гостомельському шосе з «з білою кристалічною речовиною»

Як повідомили Радіо Свобода в Головному управлінні Національної поліції в Києві, розслідування почали 7 травня 2025 року.

Білоруса зупинили на Гостомельському шосе в Києві. До того з ним певний час проводили негласні оперативні дії. У поліції не відповіли на питання, що стало підставою для таких дій і як довго вони тривали.

Після зупинки автомобіля підозрюваний, за версією слідства, нібито викинув на землю три поліетиленові пакунки. Це сталося 7 травня приблизно о 12:30. Місце події оглядали майже чотири години, і лише після 16:06 біля правого колеса автомобіля Toyota Land Cruiser знайшли три пакунки «з білою кристалічною речовиною, яка містила особливо небезпечну психотропну речовину вагою 2044,00 грамів».

Перші 24 години громадянин Білорусі перебував в ізоляторі.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про його арешт, але суддя взяв до уваги «участь в операції у Мачулищах» і ухвалив постанову про цілодобовий домашній арешт із обов’язковим носінням електронного браслета. Суд дозволив йому виходити з дому тільки під час повітряної тривоги, але протягом 15 хвилин після її скасування він зобов’язаний повернутися додому.

При цьому в постанові суду про домашній арешт фігурувала ще одна цифра – про знайдені нібито під час обшуку 6 пакунків із наркотиками. Але далі в матеріалах згадуються лише ті три, що знайшли біля машини.

Розслідування продовжили до 8 жовтня

Відповідно до українського законодавства, розслідування мало завершитися 8 серпня, але слідчі не встигли за 2 місяці провести всі необхідні дії.

«Зараз досудове розслідування триває, здійснюються всі необхідні слідчі (розшукові) дії», – повідомила київська поліція у відповіді на офіційний запит Радіо Свобода.

Як стало відомо Радіо Свобода з інших поінформованих джерел, терміни розслідування подовжили до 8 жовтня. За додатковий час слідчі хочуть вивчити всі телефонні розмови підозрюваного і маршрути його пересування, провести слідчий експеримент за участю підозрюваного, проаналізувати рух грошей на його банківських рахунках, щоб підтвердити або виключити отримання коштів за незаконний збут наркотиків, отримати розсекречені матеріали негласних слідчих дій. На підставі цього аналізу остаточно визначать і кваліфікацію злочину.

Наразі білорусові інкримінують «дії, вчинені у складі організованої групи, предметом яких були наркотичні засоби, психотропні речовини чи їхні аналоги у особливо великих розмірах».

Водночас у документах нічого не повідомляється про інших учасників цієї групи.

Білорус заперечує провину

Як випливає з документів, які є у розпорядженні Радіо Свобода, сам білорус категорично заперечує причетність до інкримінованого йому злочину.

Його адвокат вважає, що обвинувачення не надало жодного об’єктивного доказу, а кваліфікація дій ґрунтується виключно на припущеннях і неперевірених твердженнях.

Що відомо про особу підозрюваного

Підозрюваний народився в Мінську, має вищу освіту. До переїзду в Україну (не пізніше 2016 року – ред.) жив у Боровлянах.

У Києві він заснував підприємство, основним видом діяльності якого був роздрібний продаж у неспеціалізованих магазинах. Як випливає з документів фінансової звітності, підприємство не працює з 2022 року, єдиним працівником у ньому був сам білорус, власник компанії.

Радіо Свобода намагалося зв’язатися з ним через зареєстрований на підприємство номер телефону, але номер наразі не обслуговується.

У судових документах міститься багато суперечливої інформації. В одних матеріалах зазначено, що він «безробітний, неодружений і раніше не судимий», а в інших – що він підприємець, одружений і виховує маленьку доньку, яка перебуває на лікуванні та потребує постійного догляду.

На час розслідування суд арештував усе його майно – квартиру загальною площею 94,24 кв.м., нежитлову нерухомість 7,4 кв.м. та 15 соток землі під будівництво дачі під Києвом, у Броварському районі. Автомобіль Toyota Land Cruiser арештували одразу після затримання білоруса.

В Україні громадянин Білорусі перебуває на підставі посвідки на постійне проживання. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року він добровільно почав співпрацювати зі спецслужбами України, результатом чого стала операція на білоруському військовому аеродромі в Мачулищах.

У Білорусі заочно засудили на 15 років

26 лютого 2023 року на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом пролунали два вибухи, джерелами яких були дрони. Внаслідок цього підірвали та вивели з ладу російський літак дальної розвідки А-50.

Певний час влада Білорусі заперечувала цей інцидент, але згодом визнала його та провела «антидиверсійну операцію».

Під «зачистку», за словами правозахисників «Вясни» білоруський правозахисний центр, потрапили щонайменше 614 осіб – ті, хто проходив за адміністративними політичними статтями після 2020 року. Їх обшукували, затримували, допитували. Частину пізніше відпустили. За словами співробітників «Вясни», затримували людей як із близьких до Мачулищ районів, так і по всій Білорусі. Масові затримання були серед психотерапевтів, реконструкторів, стрільців, страйкболістів.

На початку березня 2023 року КДБ Білорусі повідомив, що у справі проходять близько 30 осіб, затримано понад 20. Проти них порушено кримінальні справи за «акт тероризму, вчинений організованою групою» (ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу Білорусі).

4 жовтня 2024 року Мінський міський суд засудив 12 фігурантів справи до термінів від двох років і трьох місяців до 25 років позбавлення волі. У справі фігурували Максим Лапацін, Андрій Степурка, Олег Сичов, Денис Соколов, Олександр Азаров, Євгенія Тачицька, Михайло Дьомін, Сергій Лапаров, Анастасія Пілько, Віталь Якутик, Ала Яцута та Микола Швець.

Шестеро засуджених на момент суду в Білорусі не перебували. Фігуранта нинішньої української кримінальної справи заочно засудили до 15 років ув’язнення у колонії суворого режиму.

У СБУ відмовилися коментувати

У березні 2024 року голова Служби безпеки України Василь Малюк визнав, що пошкодження російського літака в Мачулищах стало результатом диверсійної операції Служби безпеки України, у якій «хірургічно спрацювали», пошкодивши антену. Правда, скільки білорусів допомагали СБУ в цій операції, він не сказав.

Цього року в серпні Василь Малюк в інтерв’ю «Українській правді» повідомив, що в Україні діє програма захисту «негласних агентів», які допомагають здійснювати спеціальні операції в тилу ворога.

«Надважливий елемент – це насамперед безпека цих людей. І коли вони повертаються з ворожих тилів, виконавши ту чи іншу надскладну операцію, то, перш за все (потрібно – ред.) забезпечити їхню безпеку. Тому тут, у нас, діє ціла програма, цілий комплекс безпекових заходів. У тому числі, у разі необхідності і погодження з цим безпосередньо джерелом, ми змінюємо в дійсності їм зовнішність», – розповів Малюк.

Білорус, про якого йдеться, брав участь у спецоперації в Мачулищах, ймовірно, перебуваючи на території України. Але його ім’я стало відомо слідчим із КДБ. Чи запропонували йому програму захисту – невідомо, бо в СБУ відмовилися повідомити деталі цієї спецоперації та функції, які в ній виконував білорус.

Читайте також: СЗР: Лукашенко готує армію до посилення контролю над суспільством

У відповіді на офіційний запит Радіо Свобода з цього приводу в СБУ обмежилися лише загальною цифрою проведених із початку російського вторгнення спеціальних операцій.

«За час повномасштабної війни підрозділи Служби безпеки України реалізували велику кількість спецоперацій і вразили понад 200 об’єктів ворога в його глибокому тилу. Водночас СБУ інформує громадськість про результати своєї діяльності з урахуванням існуючих обмежень на розкриття інформації і таким чином, щоб не розкривати всіх методів своєї роботи та не піддавати небезпеці людей, які беруть участь у операціях спецслужби», – повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

Ні в поліції, ні в СБУ також не відповіли на питання, чи можуть у разі визнання білоруса винним скасувати його посвідку на проживання в Україні та додатковий захист.

Закон України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, передбачає можливість скасування додаткового захисту, якщо іноземець «займається діяльністю, що несе загрозу національній безпеці, громадському порядку або здоров’ю людини».

Відповідно до чинної процедури, таке рішення затверджує Державна міграційна служба України на підставі відповідного звернення Служби безпеки України або інших органів державної влади.

У законі також перелічені підстави, за якими скасовується і посвідка на постійне проживання в Україні. Одна з них – порушення іноземцем законів України.

Поки невідомо, чи будуть під час розгляду цих питань враховувати допомогу білоруса у пошкодженні російського літака на військовому аеродромі в Мачулищах.