Росія: у Бєлгороді зникло світло, у соцмережах пишуть про «ракетний удар» по підстанції

У російському Бєлгороді у низці районів зникло світло, також спостерігаються перебої з водопостачанням та інтернетом, пишуть місцеві телеграм-канали.

За даними російських медіа, начебто було завдано «ракетного удару» по підстанції «Луч» у Бєлгороді.

Місцеві жителі виклали в мережу фото та відео, на яких начебто показано момент вибуху на підстанції та вимкнення світла. Люди скаржаться, що після вибуху почалися також проблеми із водопостачанням, подекуди немає інтернету.

Згодом факт відсутності електроенергії підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Він заявив, що нібито «немає світла у більшості районів Бєлгорода та невизначеній кількості населених пунктів області».

«Є ушкодження енергетики. Наразі всі аварійні бригади виїхали на місце. Сам їду до місця прильоту – зараз розберемося з тим, що сталося», – запевнив він.

Київ наразі ці повідомлення російської сторони не коментував. Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.