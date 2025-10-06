У Росії та окупованому нею Криму заявляють про атаку дронів – під ударом були нафтобаза і ТЕЦ

У Росії та окупованому нею Криму заявляють про атаку дронів.

Зокрема, у Феодосії під удар потрапила нафтобаза



На Феодосійському нафтоналивному терміналі відзначається два потужні осередки пожежі, повідомляє моніторингова група телеграм-каналу «Крымский ветер» з посиланням на дані супутникової зйомки.

У соцмережах зазначають, що раніше нафтобазу атакували багато разів, після попередніх ударів із 34 резервуарів цілими залишилися лише 22.

Офіційно влада це не підтверджувала.

У Клинцях Брянської області РФ дрони атакували ТЕЦ, пише телеграм-канал Astra. Підтверджень цієї інформації поки що немає.

У Міноборони РФ стверджують, що протягом минулої ночі нібито було перехоплено та знищено 251 український безпілотний літальний апарат літакового типу, зокрема у Криму – 40, над Брянською областю – 8.

Українська сторона цих заяв наразі не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.