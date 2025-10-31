«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження інфраструктури в двох областях через удари РФ

Російські військові вночі 31 жовтня атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині, повідомила «Укрзалізниця».

«У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо – пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової – поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка», – йдеться в повідомленні перевізника.

В «Укрзалізниці» зазначають, що всі працівники вчасно перейшли до укриттів, тому жертв вдалося уникнути.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.