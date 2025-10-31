Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження інфраструктури в двох областях через удари РФ

Наслідки російського удару по рухомому складу, архівне фото
Наслідки російського удару по рухомому складу, архівне фото

Російські військові вночі 31 жовтня атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині, повідомила «Укрзалізниця».

«У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо – пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової – поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка», – йдеться в повідомленні перевізника.

В «Укрзалізниці» зазначають, що всі працівники вчасно перейшли до укриттів, тому жертв вдалося уникнути.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG