«Укрзалізниця» повідомила про ускладнення в русі поїздів на тлі удару РФ

На Сумському напрямку через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений, повідомила вранці 23 жовтня «Укрзалізниця».

«Внаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження. На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі. До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів №144 Рахів – Суми і №787 Терещенська – Київ. Час затримки буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними «УЗ», приміський поїзд №6888 Суми – Лебединська затримується на відправлення на невизначений час, внесені зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми – Тростянець-Смородине (замість Ворожба – Тростянець-Смородине).

В області застосовується комбінований рух: автобус + поїзд, через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками, додали в компанії.

Крім того, як повідомили в «Укрзалізниці», на Дніпропетровщині й Харківщині через підвищену небезпеку і відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.