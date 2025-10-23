Доступність посилання

«Укрзалізниця» повідомила про ускладнення в русі поїздів на тлі удару РФ

Наслідки російського удару по Сумах, 21 жовтня 2025 року
Наслідки російського удару по Сумах, 21 жовтня 2025 року

На Сумському напрямку через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений, повідомила вранці 23 жовтня «Укрзалізниця».

«Внаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження. На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі. До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів №144 Рахів – Суми і №787 Терещенська – Київ. Час затримки буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними «УЗ», приміський поїзд №6888 Суми – Лебединська затримується на відправлення на невизначений час, внесені зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми – Тростянець-Смородине (замість Ворожба – Тростянець-Смородине).

В області застосовується комбінований рух: автобус + поїзд, через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками, додали в компанії.

Крім того, як повідомили в «Укрзалізниці», на Дніпропетровщині й Харківщині через підвищену небезпеку і відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

