Під нічним ударом РФ були залізниця й портові об’єкти – Кулеба

Російські військові в ніч проти 20 жовтня атакували логістичну інфраструктуру України: під ударом були залізниця і портові об’єкти, повідомив віцепрем’єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«На Чернігівщині уражено тягову підстанцію УЗ. Вже вночі залізничні енергетики взялися за усунення руйнувань, втім ворог скерував БпЛА на місце відновних робіт. Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце – постраждалих немає. Рух поїздів забезпечено, задіяно резервні тепловози», – написав Кулеба у телеграмі.

«Ворог також атакував портову інфраструктуру – пошкоджені окремі обʼєкти й приміщення. Пожежі оперативно локалізовано. Працівники порту перебували в укриттях, тому на щастя, без постраждалих. Наразі низка портів не приймають поїзди, вони роззосереджені по мережі, поїдуть по готовності», – додав він.

Раніше в «Укрзалізниця» повідомили, що внаслідок російського обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку, тому низка потягів ідуть із затримками.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що російські війська вночі завдали комбінованого ракетно-дронового удару по області.

«Більшість повітряних цілей знищено силами ППО, проте є влучання із пошкодженнями цивільної портової інфраструктури, виникло кілька пожеж. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», – написав він у телеграмі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові в ніч проти 20 жовтня атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 і 60 ударними БпЛА, близько 40 з яких – «Шахеди». Сили ППО знешкодили 38 БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів, проте зафіксовано влучання трьох балістичних ракет і 20 ударних БпЛА на 12 локаціях, зауважили військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.