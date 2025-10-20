«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів через російський обстріл

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку, тому низка потягів ідуть із затримками, повідомила «Укрзалізниця».

«Зокрема, від станції Плиски поїзди №46 Ужгород – Харків і № 113 Харків – Львів вирушили із затримкою більше ніж одна година через заміну локомотивної тяги», – йдеться в повідомленні.

В «УЗ» повідомили, що є зміни і в регіональному сполученні.

«Так, із резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Прибудемо на кінцеву з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин. Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка – дві години», – йдеться в повідомленні.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.