«Укрзалізниця»: поїзди далекого сполучення зупиняли через повідомлення про замінування

Зранку, 11 жовтня, три поїзди далекого сполучення були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування, йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».
За даними залізничників, УЗ отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення:
- №68/20 Київ – Варшава;
- №733 Дніпро – Київ;
- №748 Тернопіль – Київ.
Через повідомлення про замінування, потяги були вимушено зупинені, а пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію.
«Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено. Поїзди відновили рух. Затримка склала менш як годину», – зауважили в «Укрзалізниці».
Раніше стало відомо, що через російські удари по залізниці затримувались поїзди на трьох напрямках.
