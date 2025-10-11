«Укрзалізниця»: поїзди далекого сполучення зупиняли через повідомлення про замінування

Зранку, 11 жовтня, три поїзди далекого сполучення були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування, йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

За даними залізничників, УЗ отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення:

№68/20 Київ – Варшава;

№733 Дніпро – Київ;

№748 Тернопіль – Київ.

Через повідомлення про замінування, потяги були вимушено зупинені, а пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію.

«Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено. Поїзди відновили рух. Затримка склала менш як годину», – зауважили в «Укрзалізниці».

Раніше стало відомо, що через російські удари по залізниці затримувались поїзди на трьох напрямках.