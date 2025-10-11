Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Укрзалізниця»: поїзди далекого сполучення зупиняли через повідомлення про замінування

Через повідомлення про замінування, потяги були вимушено зупинені, а пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію
Через повідомлення про замінування, потяги були вимушено зупинені, а пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію

Зранку, 11 жовтня, три поїзди далекого сполучення були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування, йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

За даними залізничників, УЗ отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення:

  • №68/20 Київ – Варшава;
  • №733 Дніпро – Київ;
  • №748 Тернопіль – Київ.

Через повідомлення про замінування, потяги були вимушено зупинені, а пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію.

«Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено. Поїзди відновили рух. Затримка склала менш як годину», – зауважили в «Укрзалізниці».

Раніше стало відомо, що через російські удари по залізниці затримувались поїзди на трьох напрямках.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG