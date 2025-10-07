Кулеба: через російські удари по залізниці затримувалися поїзди на трьох напрямках

Росія атакувала об’єкти енергетики та залізничну інфраструктуру в Полтавській та Сумській областях, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 7 жовтня.

Зокрема, в Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання та тягові підстанції.

«Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками. На щастя, без постраждалих. Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів – зараз усі у русі», – заявив міністр.

Також, за даними Кулеби, через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та населених пунктах довкола.

У Сумах атака пошкодила житлові будинки, частина міста знеструмлена.

Кулеба повідомив, що на місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території й відновлюють енергопостачання. Залізничний рух стабілізували, критична інфраструктура «поступово повертається до роботи».

«Мета ворога очевидна – росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни. Продовжуємо відновлювати і рухатись уперед – попри все», – додав він.

Раніше голова Полтавської області повідомив, що через російську атаку пошкоджено енергетичний обʼєкт та залізничну інфраструктуру.

Голова Сумщини Олег Григоров вранці вівторка повідомив про влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі обласного центру, в місті є знеструмлення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



