ОВА: через атаку РФ на Полтавщині пошкоджена енергетична та залізнична інфраструктура

Через російську атаку на Полтавщині пошкоджено енергетичний обʼєкт та залізничну інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури – виникли пожежі, які вже ліквідували.

Когут додав, що також пошкоджень зазнав енергетичний обʼєкт, без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



