Cили РФ атакували дронами Полтавщину, є влучання – ДСНС

Російські війська у ніч на 7 жовтня атакували дронами Полтавщину, є влучання, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

До гасіння пожежі, серед іншого, залучили пожежний потяг Укрзалізниці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



