Російські дрони вранці вдарили по Сумах, поцілили по цивільній інфраструктурі – влада

Російські ударні безпілотники вранці атакували Сумську громаду, є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, через удар є пошкодження, зокрема, у житловому секторі, також є часткові знеструмлення.
Попередньо, постраждалих немає.
В.о. міського голови Сум Артем Кобзар додав, що два вибухи, які пролунали в місті, – це наслідок атаки безпілотників по об’єкту інфраструктури.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
