«Зрізають» шлях до цілей в Україні через Білорусь. Нарахували майже 700 дронів за рік (розслідування)

Білорусь – друга країна у світі після України, яка найбільше страждає від російських бойових безпілотників, вважають розслідувачі. У той час як європейські країни лише нещодавно почали фіксувати поодинокі випадки зальотів безпілотників на їхню територію, небо в Білорусі перестало бути «мирним» понад рік тому, пише Білоруська служба Радіо Свобода. Журналісти Білоруської служби Радіо Свобода підрахували, що за останні 14 місяців у повітряному просторі Білорусі було зафіксовано близько 700 безпілотників, які летіли з території України чи Росії. Що це за безпілотники і чому білоруські військові збивають лише деякі з них? І за яких обставин Україна та країни НАТО почнуть збивати безпілотники над Білоруссю? Перші безпілотники почали залітати до Білорусі в липні 2024 року. Три дні поспіль їхню траєкторію відстежували українські та білоруські моніторингові канали. Відтоді російські безпілотники залітають до Білорусі майже регулярно, і найчастіше це збігається з масованими повітряними атаками на Україну. Білоруська влада приховує інформацію про ці інциденти, не говорячи людям про небезпеку під час таких прольотів.

«Безглуздо» казати, що дрони в Білорусі – українські Моніторингові канали, які відстежують польоти дронів до Білорусі, повідомили, що один із дронів навіть пролетів 350 км – до Вітебської області. Інший упав і вибухнув в Октябрському районі Гомельської області. А 29 серпня 2024 року стався перший ймовірний випадок, коли білоруський винищувач збив на півдні Гомельської області безпілотник-камікадзе, відомий як «Шахед». Білоруська влада переважну більшість випадків не коментує. Журналісти Білоруської служби Радіо Свобода підрахували, що за останні 14 місяців (з липня 2024 року до жовтня 2025 року) до Білорусі могло залетіти щонайменше 700 дронів. Статистика за 2024 рік – 395 дронів – відома з інформації моніторингового проєкту «Білоруський гаюн». 16 серпня про кількість дронів у 2025 році розповідав командувач Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі Андрій Лук’янович. «Понад триста порушень державного кордону нашої країни. Це переважно безпілотні літальні апарати, які порушують кордон, на жаль, на південних рубежах, бо там складна ситуація», – сказав Лук'янович в інтерв'ю газеті «СБ – Білорусь сьогодні». Для порівняння: з 9 по 10 вересня до Польщі залетіли понад два десятки дронів. Російські дрони двічі фіксувалися в Литві та Молдові, по одному дрону – в Латвії, Естонії та Румунії.

Сама ж білоруська влада більшість випадків зальотів БПЛА і їх падіння на території країни приховує. Приналежність цих дронів часто не називається, незважаючи на те, що найчастіше це збігається з масованим повітряним нападом на Україну російськими ракетами та БПЛА. Також невідомо і про факти оповіщення людей у Білорусі про небезпеку. Від початку повномасштабної війни Росії проти України білоруська влада повідомила буквально про кілька з семисот можливих польотів дронів на територію Білорусі. Наприклад, Олександр Лукашенко вперше згадав про падіння дрона під Бобруйськом у липні 2024 року лише через два місяці після інциденту. Це сталося після того, як про це повідомив моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн». Тоді, за даними проєкту, у повітря піднялися білоруські винищувачі Су-30 та вертоліт Мі-24.



Вперше білоруські військові визнали, що збили дрон за допомогою бойової авіації, 5 вересня 2024 року. Внаслідок падіння фрагментів дрона вночі на складі в Гомелі сталася пожежа. І в цьому випадку повідомлення від Міністерства оборони Білорусі та місцевої влади з’явилося лише вранці, після того, як про інцидент написали українські та білоруські моніторингові телешграм-канали. Заліт дрона знову збігся з масованою повітряною атакою Росії по Україні тієї ж ночі.

Усі дрони, що залітають до Білорусі та країн НАТО, – російські. У цьому впевнений Олексій Їжак, керівник відділу Національного інституту стратегічних досліджень (Україна). Казати, що це можуть бути українські БПЛА, на думку Їжака, «неможливо і абсолютно безглуздо». «Є більш-менш чітке правило: доки Білорусь не використовує власні війська в цій війні та не надає територію для очевидного нападу на Україну чи країни НАТО, вона вважається нейтральною країною. І ніхто Білорусь не чіпатиме», – сказав Їжак в інтерв'ю Білоруські службі Радіо Свобода. Експерт додав, що Україна і так має обмежені ресурси, їй бракує далекобійних дронів для ударів по Росії.

Якщо дрон долетів до Мінська, його запрограмували на цей маршрут Як з'ясувала Білоруська служба Радіо Свобода, дрони потрапляють до Білорусі кількома шляхами. По-перше, вони можуть бути так званими «транзитними». Карти українських моніторингових каналів показують, що територія південно-східної Білорусі часто стає транзитною зоною для російських дронів, що летять з півночі в бік України. Через Брагінський та Лоєвський райони російські «Шахеди» (бойові дрони) та «Гербери» (муляжі) «зрізають» шлях до цілей в Україні.

Можливо, є координація на військовому рівні, і тому ці дрони не збивають

Часом дрони певний час летять уздовж білорусько-українського кордону, а потім прямують до цілей в Україні. В обох випадках це можуть бути прольоти дронів над територією Білорусі, узгоджені між російськими та білоруськими військовими. «Вони не говорять про це вголос, але, можливо, є координація на військовому рівні, і тому ці дрони не збивають», – сказав ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман в інтерв'ю Білоруській службі Радіо Свобода. Окрім узгодженого прольоту, таким дронам також потрібна навігаційна інфраструктура – ретранслятори для передачі телеметричних даних. Це дозволяє операторам бачити місцезнаходження дронів та коригувати їхній рух. «Росіянам вдається розміщувати такі ретранслятори навіть на території України. Щоб такі дрони могли надійно проходити через білоруську територію, ретранслятори також повинні бути розташовані на території Білорусі», – пояснює Олексій Іжак.

Ще однією категорією дронів у повітряному просторі Білорусі є ті, що збиваються з курсу українськими системами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Як пояснює Олексій Іжак, такі БПЛА мають чітку траєкторію: безпілотник починає кружляти та робити дивні рухи. Однак, якщо безпілотник летить углиб Білорусі за чіткою траєкторією, це свідчить про те, що він був запрограмований на конкретну ціль там. «Неможливо збити безпілотник з курсу так, щоб він сплутав Мінськ зі Львовом, – каже Олексій Іжак. – Російські безпілотники не настільки залежні від РЕБ, щоб їх можна було так сильно збити з курсу». Чому білоруські військові не завжди визнають, що вони збивають дрони? У деякі дні моніторингові ресурси фіксували до 20 безпілотників, що входили в повітряний простір Білорусі. Є десятки повідомлень про падіння, вибухи або збиття безпілотників білоруськими літаками. Однак у переважній більшості випадків білоруські військові не чіпають ці БПЛА. «Все зводиться до політичного рішення, – каже Давид Гендельман. – Якби було рішення збити якомога більше, навіть за наявної кількості сил і засобів [білоруської] ППО, вони, найімовірніше, збивали б більше».

Водночас політолог Артем Шрайбман не бачить перешкод для того, щоб Лукашенко збивав російські дрони. «Чесно кажучи, я не можу зрозуміти, чому [росіяни] будуть обурені, якщо [Лукашенко] збиває дрони на їхній території після того, як вони вже вийшли з-під контролю росіян і, отже, є безкорисними у військовому сенсі», – сказав Шрайбман у коментарі Білоруській службі Радіо Свобода. Факти збиття дронів білоруська влада підтверджувала лише кілька разів. У жовтні 2024 року Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь збиває всі дрони над своєю територією, незалежно від їхнього походження. Однак жодних доказів цьому надано не було. Лукашенко визнає навмисне замовчування цих фактів і виправдовує це тим, що мовляв, як російські, так і українські дрони залітають ненавмисно: «Ми домовилися через канали з українцями, що не будемо «висвітлювати» в ЗМІ факти зальоту безпілотників – як російських, так і українських – на нашу територію, – казав Лукашенко 17 вересня 2024 року. – Бо і ті, і інш кепсько керують цими безпілотниками. По-перше, вони для них нові. А по-друге, у них є системи радіоелектронної боротьби, які збивають безпілотники з курсу».

Водночас у білоруських військових можуть виникнути проблеми, якщо збивати десятки цілей за одну ніч, вважає Олексій Їжак. На його думку, рідкісні постріли по російських безпілотниках також є доказом того, що Білорусь не готова протистояти таким масованим атакам, як, наприклад, Україна. «Білоруська протиповітряна оборона дуже обмежена. Збивати дрони непросто. Потрібно будувати систему невеликих мобільних груп, в Україні це окремий рід військ», – сказав Їжак. Таємна підготовка до дронових атак Влада приховує всю інформацію про військові безпілотники в Білорусі – чи то транзитні, чи спрямовані на Гомель чи Мінськ. Білорусів переслідують і ув’язнюють за фото- та відеозйомку військової техніки. Ціла група спецпідрозділу швидкого реагування (СШР) МВС та КДБ затримувала жительку Каленковичів, яка виклала в місцевому чату відео імовірного падіння дрона у 2024 році. Її звинуватили у «співпраці з екстремістськими ресурсами», «дезінформації» та «розповсюдженні паніки». Поки людей переслідують за згадки про безпілотники над їхніми будинками, сама влада таємно купує засоби для захисту від дронів. Наприклад, Білоруська служба Радіо Свобода знайшла офіційні документи на придбання 5 детекторів дронів моделі «Булат v.4» або аналога для Пінського райвиконкому за 25 тисяч рублів. Мінський райвиконком також придбав щонайменше один детектор дронів моделі «Набат V.2.C» з виявленням БПЛА на відстані до 1,5 км. Такі пристрої також використовують російські військові на війні проти України, щоб уникнути повітряних атак.

Крім того, у Білорусі організувала «антидронове» навчання для керівників підприємств. 200 осіб із 17 організацій приїхали 17 вересня на семінар, присвячений захисту об’єктів від БПЛА. Такі семінари проводить один з основних білоруських державних виробників приладів радіоелектронної боротьби ВАТ «КБ Радар». На презентації учасникам продемонстрували засоби захисту від повітряних загроз, зокрема дрони-камікадзе та різні типи мультикоптерів. «Лукашенко, ймовірно, намагається приховати це [факти падіння російських дронів у Білорусі], бо не хоче, щоб білоруське населення цього боялося або почало злитися на Росію», – сказав у коментарі Білоруській службі Радіо Свобода Ейтвідас Баярунас, колишній посол Литви у Великій Британії, Росії та Швеції. Як Росія підставляє Білорусь під удари НАТО та України Атака по Польщі російськими дронами, які летіли з білоруської території, – це новий виток як у військовому конфлікті між Росією та Україною, так і у використанні Росією Білорусі у військових цілях. «Це використовується як додатковий важливий вплив на білоруське керівництво. Якщо воно не буде слухняним, вони [росіяни] можуть втягнути Білорусь у такі європейські розборки», – каже Олексій Їжак.

