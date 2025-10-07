Командування: сили ППО збили 88 російських дронів зі 152 протягом ночі

Російська армія запустила 152 ударних безпілотники вночі проти 7 жовтня, повідомляє командування Повітряних сил вранці у вівторок.

Пуски здійснювалися з Орла, Курська, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в окупованому Криму. Крім того, армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області.

Удар відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни», – йдеться в зведенні.





Командування зафіксувало влучання двох ракет та 52 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України залишаються кілька російських безпілотників. Зокрема, про роботу протиповітряної оборони вранці 7 жовтня попереджала влада Києва.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



